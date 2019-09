Pescara, si guarda agli svincolati per sostituire Tumminello

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Dopo il grave infortunio di Marco Tumminello, out per circa sei mesi dopo la rottura del crociato anteriore del ginocchio sinistro, il Pescara si interroga sul da farsi. In rosa ci sono due giocatori che possono sostituirlo al centro del tridente come Riccardo Maniero e Brunori Sandri, ma non è escluso che il club possa tornare sul mercato come riferisce Il Centro in edicola. Fra gli svincolati i nomi interessanti sono quelli di Obafemi Martins, ex Inter reduce da tre anni in Cina con lo Shanghai Shenhua, Giuseppe Rossi, ex Fiorentina, Gianluca Sansone, ex Samp e Sassuolo, Paulinho, ex Livorno, e Levan Mchedlidze, ex Empoli.