© foto di Federico Gaetano

Lavoro tattico e partitelle a campo ridotto per il Pescara, che si prepara in vista della gara domenica a Crotone. Mister Zauri, però, dovrà tenere ampiamente di conto l'infermeria, che a ora appare piuttosto affollata.

Infatti, come riferisce il club, c'è stato lavoro differenziato e terapie per Davide Bettella (contusione al piede), Luca Crecco (lesione retto femorale), Antonio Balzano (distrazione capsulare) e Vincenzo Fiorillo (risentimento adduttori), mentre hanno svolto solo terapie Andrea Marafini (frattura ileo-ischiatica), Alessandro Celli (distrazione collaterale laterale) e Alessandro Bruno (lesione adduttore): da capire i tempi di recupero.