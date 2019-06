Pescara, si va verso la permanenza di Sottil per una stagione

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Riccardo Sottil si avvicina sempre più alla permanenza a Pescara. La società abruzzese ha infatti incassato l’ok non solo del giocatore, ma anche del suo agente Beppe Riso e ora si siederà al tavolo con la Fiorentina per trovare un accordo per prolungare di un anno il prestito. Si tratta solo di questione di tempo, come riferisce Pescarasport24.it, visto il cambio di proprietà del club viola, ma non dovrebbero esserci problemi per trovare la quadra e avere il via libera del tecnico Montella e poter così annunciare la permanenza dell’esterno offensivo pronto a vivere una stagione da protagonista in Serie B prima di fare il salto e tornare a vestire la maglia gigliata.