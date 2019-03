© foto di Federico De Luca

Ospite della redazione de Il Centro Riccardo Sottil, esterno offensivo del Pescara arrivato a gennaio in prestito dalla Fiorentina, ha rilasciato alcune dichiarazioni: "Avevo voglia di fare un'esperienza altrove. La Fiorentina voleva tenermi, però poi mi ha lasciato andare in prestito e quando è arrivata la chiamata del presidente Sebastiani c'è stato poco da riflettere. Il pescara avrebbe voluto prendermi per 18 mesi, invece il ds Corvino ha preferito darmi per cinque. A giugno vedremo se potrò restare qui. Mi piacerebbe, a Pescara si sono affermato tanti giovani che oggi vediamo in Serie A. Il paragone con Chiesa? Abbiamo più o meno le stesse caratteristiche, ma io sono agli inizio, mentre lui, nonostante sia giovanissimo, è già uno dei migliori in italia. Pescara e la promozione diretta in Serie A? Perché non dovremmo crederci? I distacchi sono colmabili e ci sono tante altre partite da giocare".