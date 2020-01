Pescara, su Brunori si inserisce anche l’Avellino

© foto di Federico Gaetano

Che l’avventura di Matteo Brunori al Pescara sia da considerarsi terminata non è un segreto visto il poco spazio trovato dall’attaccante nel corso di questi primi mesi della stagione. Il classe ‘94 farà così ritorno al Parma, proprietario del cartellino, che poi lo girerà nuovamente in prestito. Sul calciatre ci sono da tempo Virtus Entella, in Serie B, e Cesena, in serie C, ma nelle ultime ore si starebbe inserendo con prepotenza un altro club come l’Avellino pronto a sfidare tutte le concorrenti (anche Teramo, Piacenza e Vicenza sono attente alla situazione) per rinforzare l’attacco di Capuano. Al momento è però l’Entella, l’unica che permetterebbe a Brunori di non scendere di categoria, la favorita, ma il mercato è ancora lungo e non si possono escludere altre ipotesi. Lo riferisce Pescarasport24.it.