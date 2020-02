Pescara, Tumminello: "Questo recupero mi è costato molta fatica. Ora voglio tornare a segnare"

L’attaccante del Pescara Marco Tumminello ha parlato nel corso di un evento allo store ufficiale del club del suo recupero dall’infortunio che lo ha tenuto fuori per tutta la prima parte di stagione: “Questo recupero mi è costato molta fatica, sopratutto nei primi due mesi. Con l’intervento e i punti difficilmente riesci a camminare e non riuscire a fare le cose che facevi prima è psicologicamente pesante. Poi piano piano riesci ad assaporare di nuovo il campo e capisci mentalmente che stai tornando per tornare a giocare. - continua il centravanti come riporta Pescarasport24.it - Ora il mio unico obiettivo è tornare in campo e segnare con questa maglia. Sono molto tranquillo, ho la mente libera e la consapevolezza di poter fare bene”.