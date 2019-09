Pescara, Zauri: "A Cosenza ambiente caldo, ma non segnano i tifosi"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Come riferisce pescarasport24.it, in casa Pescara, poco prima della partenza per Cosenza, è mister Luciano Zauri a fare il punto della situazione in vista della ripresa del campionato: "Ho parecchia scelta, sono contento di poter scegliere i migliori e non i meno peggio per questa partita. Abbiamo lavorato bene in questi 10 giorni, ho qualche dubbi come terzino destro e mezz'ala ma posso scegliere tra tanti giocatori bravi. Il livello dei nostri allenamenti ora è molto alto e dunque sono soddisfatto, molto. Dal mercato non è arrivata la punta esterna che chiedevo? La mia richiesta era quella di completare la squadra con giocatori importanti, non volevamo prendere qualcuno tanto per prenderlo. Quelli che si sono stati proposti non erano meglio dei miei, dunque mi tengo volentieri i miei".

Parlando poi del match: "Il Cosenza è una squadra organizzata con un tecnico esperto e bravo, mi aspetto uno stadio caldo, anche se non ho mai visto fare un gol a un tifoso, e un undici che vuole fare punti. Gioca in velocità, sarà difficile affrontarla. Può giocare a 3 o a 4 dietro, dipenderà molto da che tipo di gara vorrà fare. In genere è una squadra che ti aspetta per poi ripartire, chiaro che concedendo campo all'avversario ti metti a rischio. La difficoltà è la loro velocità quando recuperano palla. Noi vorremmo fare la partita quando sarà possibile, ma dobbiamo essere pronti a ogni tipo di calcio. Dovremo essere bravi a leggere le situazioni e i momenti per proporre la nostra idea di calcio. Abbiamo la qualità per condurre la gara, ma in base al momento e all'atteggiamento dell'avversario dovremo cambiare i piani più volte all'interno della stessa partita. Possiamo stare altissimi o stare bassissimi per non concedere profondità, sta a noi essere molto ordinati e non rischiare quando abbiamo il possesso, dobbiamo essere bravi ad interpretare cosa andrà fatto. Mi auguro di poter vincere a Cosenza, un campo non facile storicamente e contro una squadra ferita e che si vuole riprendere, e fare di tutto per farlo. Dobbiamo essere freddi, lucidi e spietati".