Pescara, Zauri: "Mercato? Prematuro, adesso attendo solo il panettone"

© foto di Federico Gaetano

Alla vigilia della sfida contro il Venezia il tecnico del Pescara Luciano Zauri ha parlato in conferenza stampa facendo il punto sulla situazione infortunati e soffermandosi sul mercato: “Kastrati è rimasto a riposo a scopo precauzionale, ma ci sarà mentre resteranno a casa Palmiero, Campagnaro, Di Grazia e Drudi. Rispetto alla sfida contro il Perugia l’idea è quella di cambiare il meno possibile anche se ho qualche dubbio. In Umbria mi sono arrabbiato perché è stato un peccato mortale uscire sconfitti dopo quella prestazione, ma è chiaro che abbiamo commesso alcuni errori pur proponendo un ottimo calcio. Obiettivo promozione? Bisogna fare i fatti non le chiacchiere, ora non ha senso parlare di queste cose. Prima conquistiamo la salvezza poi vediamo, la classifica è molto corta in questo momento. - conclude Zauri come riporta Pescarasport24.it - Mercato? Aspetto di mangiare il panettone e non penso ad altro. Altri discorsi sono prematuri, li faremo più avanti analizzando le singole situazioni”.