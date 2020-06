Pisa, Corrado: "La Serie A deve sostenere maggiormente la Serie B. Guardiamo alla Germania"

Nel corso di una diretta social organizzata da Gianlucadimarzio.com il presidente del Pisa Giuseppe Corrado ha parlato della situazione della Serie B alle prese con la ripartenza a fine giugno: “In Germania la Bundesliga ha erogato 20 milioni di contributi per rendere sostenibile la seconda divisione, vuol dire un milione a squadra e questo la dice lunga sulla bontà dell'idea. La Serie B italiana è fondamentale e indispensabile per la Serie A, basti pensare che un centinaio di giocatori cadetti sono di proprietà dei club della serie maggiore. Ritengo dunque che la Serie A debba sostenere maggiormente la nostra categoria. - continua Corrado – Serie B a 40? Possono farla anche a 60 l'importante è che venga apportato valore al campionato. Abbiamo poche risorse giocando in 20 e bisogna intervenire lì altrimenti si rischia di non cambiare la situazione pur aumentando le squadre, anzi rischieremo di peggiorare tutto. Se avessimo il doppio o il triplo di quanto riceviamo attualmente questa ipotesi potrebbe essere presa in considerazione altrimenti non funzionerebbe. La Serie C non può reggere 60 squadre, questo è noto, ma non si può pensare di risolvere spostandone una parte in B”.