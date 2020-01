Pisa, Corrado: "Meritavamo la vittoria dopo una prova fantastica"

Dopo il pareggio in casa con la Juve Stabia, in sala stampa non c’è il tecnico neroazzurro Luca D’Angelo. L’influenza lo costringe a saltare l’appuntamento con i cronisti, dopo che il tecnico, stoicamente, era riuscito a seguire il match sotto la pioggia come se nulla fosse. Così in sala stampa si è presentato Giovanni Corrado, Responsabile dell’Area Tecnica: “Dispiace perchè per noi è stata una settimana complicata con tanti ragazzi colpiti dall’influenza, compreso il mister – riporta TuttoPisa.it - Dopo uno sforzo del genere c’è grande amarezza, meritavamo la vittoria perchè è stata una delle partite migliori dell’anno. Se continuiamo così da qui alla fine di punti ne faremo tanti. Pensiamo già alla prossima con la Cremonese. Siamo la squadra più spostata dagli orari canonici, dobbiamo recuperare energie fisiche e mentali”.

Ai microfoni di 50Canale Corrado commenta anche il rosso a Marconi: “L’espulsione di Marconi? Non dobbiamo farci prendere dal nervosismo, sotto questo aspetto bisogna migliorare. A Pisano avevamo pensato anche in estate, poi con gli infortuni in difesa si è aperta questa possibilità e abbiamo deciso di tesserarlo. Ci darà una mano”.