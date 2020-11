Pisa, De Vitis: "Punto voluto con grande forza e carattere, dovevamo dare un segnale importante"

Il centrocampista del Pisa Alessandro De Vitis ha parlato al termine del match contro il Vicenza: "Penso sia un punto voluto con grande forza e carattere, dovevamo dare un segnale importante - riporta TuttoPisa.com -. Sotto di un uomo per quasi 50 minuti abbiamo dimostrato tutto il nostro carattere. Noi eravamo convinti di fare una grande partita e secondo me l’abbiamo fatta e potevamo arrivare ai tre punti con un po’ di fortuna in più. Non abbiamo mai avuto dubbi sul fatto che fossimo vivi, magari dall’esterno serviva una prestazione così tosta e gagliarda, ma dobbiamo migliorare ancora su qualche affetto. Questa partita ci da ancora convinzione dei nostri mezzi. Ci lascia un po’ di rammarico per come si era messa la partita, dobbiamo lavorare ancora su qualche situazione: sappiamo che abbiamo una settimana per preparare una partita importante prima della sosta".