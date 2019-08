Come riferisce tuttopisa.com, nel corso della presentazione del nuovo Pisa, prossimo all'esordio nel campionato di Serie B, il Ds Roberto Gemmi ha parlato ai presenti: “Come l’anno scorso il pubblico riesce sempre a generare grandi emozioni, in casa e in trasferta negli stadi di tutta Italia. Il nostro obiettivo è quello di non fermarci mai e di continuare a stupire”.