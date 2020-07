Pisa, Vido al 45': "Contento per il gol, ora dobbiamo stare uniti e proteggere la porta"

L'attaccante del Pisa, Luca Vido, ha portato avanti per 1-0 la sua squadra all'intervallo contro il Trapani e ha commentato così i primi 45 minuti ai microfoni di Dazn: “Contento per il gol e perché stiamo giocando bene, loro sono una squadra che aspettano: ma attenzione, queste sono partite fastidiose e loro giocano in contropiede. Non dovremo subire gol, ma stare uniti e sfruttare le occasioni che avremo. Dobbiamo proteggere la nostra porta e continuare così”.