Polizia e unità cinofila nelle sedi olandesi di Yousif. Dubbi sull'acquisto del Livorno

Sembra a un passo la cessione del Livorno all'imprenditore libano-olandese Majd Yousif, CEO della Share’ ngo (azienda di car sharing elettrico leader in Europa), ma una piccola nota odierna potrebbe far rivedere la trattativa.

Come infatti riferisce iltelegrafolivorno.it, la polizia olandese, questa mattina, ha fatto irruzione in una delle sedi della Share’ ngo, ad Alblasserdam, confiscando le vetture dell'azienda presenti sul luogo; ma non finisce qui, perché oltre alle decine di agenti, erano presenti anche cani dell’unità cinofila, alla ricerca di denaro contante e presenza di sostanze stupefacenti. Stando a quanto riferisce il sito, Yousif era presente al momento dell’intervento della forze dell'ordine, che nell'ultimo periodo avevano osservato un traffico insolito di automobili di lusso fuori dalla sede della Share’ngo, nonostante delle stesse non sia poi stata trovata traccia. Le indagini sono comunque ancora in corso e vanno oltre la base di Rotterdam. Difficile, però, pensare che il 3 giugno, Yousif sia in Italia per la firma sul contratto che lo vedrebbe rilevare il club...