Pordenone, a centrocampo potrebbe arrivare Maleh. In uscita da Venezia

Il futuro di Youssef Maleh potrebbe essere al Pordenone. Secondo quanto riferito da Trivenetogoal.it il nazionale under 21 è infatti in uscita dal Venezia con diversi club di Serie A – Fiorentina, Sampdoria, Sassuolo, Bologna e Torino – sulle sue tracce pronte ad acquistarne il suo cartellino entro la fine del mercato. Qualora dovessero spuntarla i toscani per Maleh ci sarebbe un prestito in Serie B con il Pordenone che sarebbe in prima fila per accoglierlo visto che sta cercando un giocatore proprio in quella posizione del campo.