Pordenone, Bassoli fissa l'obiettivo: "Sarebbe un grande orgoglio toccare le 100 presenze"

Il difensore del Pordenone Alessandro Bassoli, dopo il rinnovo, ha fissato gli obiettivi per il futuro prossimo con le 100 presenze in neroverde come primo traguardo da tagliare: "Sono veramente contento di legarmi ulteriormente a questi colori. Il Pordenone è diventato una seconda famiglia, Pordenone una seconda casa. Ringrazio la società e lo staff per la fiducia, oltre che tutti i miei compagni: siamo un bellissimo gruppo, desideroso di togliersi nuove soddisfazioni. La vittoria di Ascoli dev’essere la prima di tante. Con il Chievo sarà sicuramente una sfida tosta e impegnativa, dobbiamo farci trovare prontissimi. - conclude Bassoli sui canali ufficiali friulani - Il mio obiettivo? Viene sempre prima la squadra, mi metto a disposizione del mister e dello staff. Di certo sarebbe un grande orgoglio raggiungere quota 100 presenze nei prossimi mesi".