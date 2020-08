Pordenone-Frosinone, i convocati di Tesser: rientrano Bassoli e Strizzolo

Sono 25 i calciatori convocati da Attilio Tesser per il ritorno della semifinale play off di Serie B (andata 1-0 per i neroverdi) contro il Frosinone. Rispetto all’andata rientrano Bassoli in difesa e Strizzolo in attacco. Questa la lista completa:

Portieri: Bindi, Di Gregorio, Passador

Difensori: Vogliacco, Almici, Camporese, Gasbarro, Semenzato, Stefani, Zanon, Bassoli, De Agostini

Centrocampisti: Burrai, Gavazzi, Chiaretti, Mazzocco, Misuraca, Pasa, Pobega, Tremolada, Zammarini

Attaccanti: Bocalon, Candellone, Ciurria, Strizzolo