Pordenone, Magnino: "Da milanista sarà strano affrontare Boateng. Ma voglio vincere"

Il centrocampista del Pordenone Luca Magnino ha parlato in vista della sfida contro il Monza di Kevin Prince Boateng spiegando che gli farà un certo effetto affrontarlo: “Per me, milanista, sarà strano giocarci contro, ma il mio unico pensiero è aiutare la squadra a conquistare il primo successo in campionato in casa. Ne abbiamo bisogno. - continua Magnino al Messaggero Veneto - Il Monza è forte, costruito per vincere e non si nasconde. Ma noi siamo reduci da tre risultati utili di fila e abbiamo avuto la possibilità di lavorare a lungo insieme in questa pausa ed era quello che ci serviva”.