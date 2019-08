Pordenone, ora si opera in uscita. Con il nodo Bombagi

© foto di Federico Gaetano

Un mercato ancora attivo, con il Pordenone che, rinforza la rosa, deve adesso pensare alle uscite per snellire gli uomini a disposizione di mister Tesser e anche il monte ingaggi. Celere lavoro, dunque, quello che spetta al Ds Lovisa, che da oggi dovrà quindi occuparsi anche delle sistemazioni delle pedine attualmente sotto contratto.

Il caso Bombagi - Come riferisce trivenetogoal.it, il primo sulla lista del partenti, al netto della gara disputata in Coppa Italia, è la mezzala Francesco Bombagi, chiuso più che mai dagli arrivi di Pasa e Zammarini, che i friulani hanno fortemente voluto dopo lo scorso campionato. Come già noto, Tedino lo vorrebbe a Teramo, ma il giocatore, legato ai ramarri fino al 2021, non sembra aver intenzione di lasciare Pordenone: con il rischio che vada a crearsi un muro contro muro.

Da sfoltire anche l'attacco - Probabilmente, saluteranno anche Simone Magnaghi, anch'egli nel mirino del Teramo, e Domenico Germinale, che in Serie C vanta diversi estimatore. Ma su questi nomi il punto interrogativo rimane. E ovviamente saranno probabilmente rimpiazzati qualora l'addio si concretizzasse.