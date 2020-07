Pordenone, Tesser: "Dare continuità di punti dopo la vittoria sull’Entella è il nostro obiettivo"

Trasferta in casa del Perugia per il Pordenone di Attilio Tesser a caccia di punti in chiave secondo posto. Ecco le parole del tecnico dei Ramarri in conferenza stampa: “Mi aspetto i ragazzi come contro l’Entella. Entusiasmo e determinazione devono essere la base della nostra prestazione. Compatti e con spirito di squadra per tenere al meglio il campo. Insomma, le nostre doti. Lottiamo pallone su pallone. Troveremo un avversario importante, di grande qualità ed esperienza. Da affrontare però senza timore e con fiducia nei nostri mezzi per fare risultato. Dare continuità di punti dopo la vittoria sull’Entella è il nostro obiettivo. Ci dobbiamo credere. Abbiamo diverse assenze, ma – e l’ho ribadito prima dell’allenamento alla squadra – dobbiamo pensare solo a giocare al meglio delle nostre possibilità”.