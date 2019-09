Pordenone, Tesser: "Dopo lo stop, molti interrogativi. Camporese dal 1'"

© foto di Antonio Ros/Pordenone Calcio

Terza giornata di Serie B e Pordenone impegnato tra le mura, ora amiche, della "Dacia Arena" di Udine: avversario di turno, lo Spezia. Del match, come riferiscono i canali ufficiali del club friulano, ne ha parlato mister Attilio Tesser: “Si ricomincia, ed è sempre un momento particolare. C’è attesa dopo 15 giorni dall’ultima prestazione, ci sono dei punti di domanda, dobbiamo ritrovare il ritmo, ma c’è tanta voglia di ricominciare. C’è stato qualche acciacco, per fortuna sono quasi tutti recuperati. Sono fuori Misuraca e Bindi: Gianvito sta meglio ma rientrerà lunedì, Giacomo invece ha un’infiammazione al ginocchio, si è allenato a parte e sarà convocato, ma in porta giocherà Di Gregorio. Anche Camporese partirà dal primo minuto: con l’Udinese ha dimostrato di avere recuperato dall’infortunio, la sua esperienza ci sarà molto utile".

Andando poi al match: "Non c’è differenza nel trovare le grandi squadre all’inizio o più avanti nel calendario, almeno per me. Ci sono troppe variabili in gioco: la preparazione, il mercato, e valgono per tutti, non solo per le grandi squadre. Quest’anno tanti giocatori sono scesi di categoria e la qualità generale si è sicuramente alzata. Lo Spezia è squadra di grande qualità tecnica, che gioca palla a terra in modo dinamico e propositivo. Dovremo fare una partita di alto livello, sia in difesa che nel possesso palla, cercando di sbagliare il meno possibile: abbiamo le chiavi per fargli male. Loro hanno tante individualità importanti, hanno dimostrato di essere una vera squadra nelle due gare giocate finora. Dovremo essere bravi a fare la partita e a gestire il campo il meglio possibile".