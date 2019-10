© foto di Antonio Ros/Pordenone Calcio

Amichevole con la Primavera del Venezia per il Pordenone, che nel weekend ha battuto 7-2 i baby lagunari, non lasciando però soddisfatto mister Attilio Tesser. Che, come riporta trivenetogoal.it citando il Messaggero Veneto, ha sbottato a margine del confronto: "Me la prendo per alcuni comportamenti che non mi sono piaciuti. Inoltre è assurdo che un gruppo di serie B si faccia mettere in difficoltà da una formazione molto più giovane, seppur ben organizzata, come ci è capitato a inizio ripresa. Da quando sono qui non mi è mai capitato di affrontare certe cose e lunedì ne parleremo. Siccome stiamo vivendo un bel momento, non deve esserci tensione".