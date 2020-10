Pordenone, Tesser: "Felice di rivedere i tifosi allo stadio, è un bel segnale"

vedi letture

Attilio Tesser, tecnico del Pordenone, presenta così la sfida con la SPAL. Queste le sue parole riportate da trivenetogoal.it: “Siamo nella nostra nuova cassa di Lignano, è venuta fuori davvero una bella cosa e siamo contenti. Affrontiamo una Spal che secondo me è fra le favorite alla promozione, ha cambiato pochissimo rispetto allo scorso anno e ha mantenuto inalterati i propri equilibri. Non ci saranno Mallamo e Gavazzi, i due trequartisti sono tutti e due fuori e valuterò la soluzione migliore, anche perché neppure Scavone non sta benissimo. Valuto anche Zammarini se non dovesse farcela Scavone. Mi ha fatto piacere che Vogliacco abbia debuttato dall’inizio in Under 21, c’erano anche Frabotta e Pobega, che sono passati dalle nostre parti. Fa particolarmente piacere, significa che Matteo Lovisa ha fatto bene. Il pubblico? Un segnale che, se fatto nella maniera giusta, può rappresentare tanto. Sono felice per i tifosi che possano tornare a vedere le partite. Spero che, sulla base del nostro senso civico, si possano tornare presto a riempire maggiormente gli stadi. Il dopo dipende da noi”