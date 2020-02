Pordenone, Tesser: "Livorno? Gara più difficile del campionato"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Livorno il tecnico del Pordenone Attilio Tesser ha messo in guardia i propri calciatori sulle difficoltà del match: “Dal mio punto di vista ci aspetta la gara più difficile del campionato, arriviamo da due sconfitte di fila e c’è tanta voglia di vincere. I 20 punti di distanza tra noi e il Livorno non rispecchiamo la qualità della squadra toscana e per questo sarà una sfida piena di insidie. - continua Tesser come si legge sul sito del club – Tremolada e Gasbarro? Si sono allenati molto bene, mi hanno dato buone indicazioni. Ho qualche dubbio di formazione, ma non intendo cambiare molto rispetto al solito.”