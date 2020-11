Pordenone, Tesser: "Necessario dar continuità al successo di Ascoli". I convocati per il Chievo

Vigilia di gara per il Pordenone, che domani ospiterà il ChievoVerona per quella che è la settimana giornata del campionato di B.

Come riferiscono i canali ufficiali del club, a parlare nel pre partita è stato mister Attilio Tesser: "Sarebbe importante dare continuità al successo di Ascoli, conquistando anche la prima vittoria in casa. Scendiamo sempre in campo per i 3 punti, è nella nostra mentalità, consapevoli allo stesso tempo che affronteremo un avversario di livello, primo in classifica. Il ChievoVerona ha vinto le ultime 4 gare. Mister Aglietti ha dato una precisa identità tecnica a un Chievo che gioca in fiducia. Una squadra pericolosa e completa, consapevole dei propri valori e con il giusto atteggiamento mentale. Starà a noi essere altrettanto convinti, mettendo in campo la grande determinazione, unita a coraggio e personalità. Poi dopo ci sarà la sosta, che sarà sicuramente preziosa per rifiatare dopo questa bella “tirata” fra campionato e Coppa Italia, oltre che per recuperare diversi elementi attualmente fuori”.

Di seguito riportiamo i convocati: sono 20 i giocatori chiamati dal mister per questo delicato impegno interno.

Out Barison, Falasco, Scavone, Gavazzi e Zammarini, ma su questo il tecnico è stato chiaro: "Emergenza? Abbiamo cinque defezioni pesanti, ma ci dobbiamo concentrare su chi c’è. Andiamo avanti con fiducia e pensiamo a dare il massimo. Le assenze non dovranno mai essere una scusante”.

Ecco l'elenco:

PORTIERI: Bindi, Passador, Perisan

DIFENSORI: Bassoli, Berra, Camporese, Chrzanowski, Stefani, Vogliacco

CENTROCAMPISTI: Calò, Magnino, Mallamo, Misuraca, Pasa, Rossetti

ATTACCANTI: Banse, Butić, Diaw, Ciurria, Musiolik.