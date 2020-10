Pordenone, Tesser: "Serve vincere per ritrovare un po' di fiducia". I convocati per Ascoli

"La voglia di conquistare la prima vittoria è tanta, si cerca sempre di giocare per vincere, e lo faremo anche domani ad Ascoli. E' un fattore mentale, i ragazzi sono i crescendo, mi auguro di fare risultato pieno per trovare un po' di certezze in noi".

In conferenza stampa, esordisce così il tecnico del Pordenone Attilio Tesser, che commenta il match di domani in casa dell'Ascoli, valido per la 6^ giornata del campionato di B: "Concentriamoci sulla gara, c'è grande dispiacere per i ragazzi colpiti dal Covid-19 come c'è per tutta la popolazione: sono questi pensieri che qualcosa, a livello di concentrazione, ti toglie, ma è da molto tempo che c'è questa situazione, dobbiamo conviverci comportandoci al meglio anche nella vita privata, con attenzione. Ora, però, pensiamo all'Ascoli: è una squadra qualitativa, mai rinunciataria, hanno tanti stranieri che arrivano dai massimi campionati di altri paesi, e giovani interessanti. Sanno interpretare le gare, noi dovremmo far meglio. Partiamo convinto e fiduciosi".

Riportiamo ora i convocati. Il punto della situazione è stato fatto dal mister: "Qualche affaticamento in più del previsto sulle gambe è rimasto, giocare ogni tre giorni per 90' non è semplice. Gavazzi è fuori di sicuro, con lui anche Adam Chrzanowski, mentre Musiolik parte con noi anche se non è al top. Per il resto stanno tutti bene, ho solo un paio di ballottaggi da dover decidere, condizionati dai supplementari giocati col Monza".

Ecco i 23 partiti alla volta di Ascoli:

PORTIERI: Bindi, Passador, Perisan

DIFENSORI: Barison, Bassoli, Berra, Camporese, Falasco, Stefani, Vogliacco

CENTROCAMPISTI: Calò, Magnino, Mallamo, Misuraca, Pasa, Rossetti, Scavone, Zammarini

ATTACCANTI: Karlo Butic, Diaw, Ciurria, Musiolik, Secli.