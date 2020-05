Pres. Benevento: "Ho temuto potessero toglierci ciò che in campo era divenuto un diritto"

“Non vogliono proprio che vada via dal calcio”: una battuta, ma piena di speranza, quella del presidente del Benevento Oreste Vigorito, intervenuto ieri a Ottochannel. Ovviamente, come riferisce ottopagine.it, per parlare del Consiglio Federale, che ha dato l'ok alle categorie professionistiche per ripartire con i campionati: "Ho sempre confidato nell'operato delle Istituzioni e nella loro capacità di tener conto del merito sportivo e del buon senso. Ma ammetto che qualche volta ho temuto che potessero toglierci quello che sul campo era già diventato un diritto. Che avvenga attraverso il campo o col merito sportivo, non vedo l'ora di poter condividere questo successo con tutti quelli che hanno reso possibile il sogno. Non c'è mai un solo artefice. C'è una squadra, un team, una città che hanno saputo mettere la loroc firma su un progetto che ha radici lontane ma che vive per un futuro più bello”.