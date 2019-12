Pres. Empoli: "Fatti errori: non appelliamoci a gol non dato a Cosenza"

© foto di Federico De Luca

Come riferisce seriebnews.com, il presidente dell’Empoli Fabrizio Corsi è intervenuto questa mattina a Radio Sportiva. Argomento del giorno, ovviamente, il gol non convalidato agli azzurri in quel di Cosenza : “Gol fantasma di ieri? Sono cose che succedono, purtroppo il calcio è ancora vulnerabile in certi aspetti. Sembra incredibile che l’arbitro non abbia visto, ma non c’è la tecnologia. Non ci possiamo però nascondere dietro al gol che non ci hanno dato a Cosenza rispetto alle difficoltà che ha la squadra, dobbiamo incanalare la rabbia nella gara di dopodomani. Non meritavamo di perdere, ma il calcio è così: ha ragione chi vince”.

Parlando poi di mister Roberto Muzzi: “Siamo contenti di come sta lavorando, nonostante in questo momento i risultati non siano positivi. Sono fiducioso che la situazione si possa ribaltare, in questo Empoli ci sono buoni giocatori nascosti un po’ dai risultati. Problemi della squadra? Alla base ci sono delle scelte non all’altezza, così come all’altezza non siamo stati noi a gestire certe situazioni nella prima parte di campionato. Abbiamo però ancora il girone di ritorno a disposizione”.