Dalle colonne de Il Secolo XIX, ha parlato il presidente dell'Entella Antonio Gozzi, che ha analizzato il momento dei suoi: "La squadra lotta, combatte, produce e ha sempre battagliato con tutti. Sbagliamo tanto come contro il Pordenone, questo è vero, ma dobbiamo continuare a lavorare per metterci alle spalle questo momento no, nel quale non siamo nemmeno troppo fortunati negli episodi. Se quello che abbiamo fatto finora non basta, dobbiamo fare di più".

E sul campionato: "C'è un grande equilibrio, massimo livellamento di valori e non ci sono partite scontate. Se ripenso alla Serie B del passato, quella che abbiamo affrontato negli anni scorsi mi sembra più forte di questa".