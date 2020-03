Pres. Pisa: "Trovare accordo per nodo stipendi, e pensare a un torneo di transizione"

Il presidente del Frosinone Maurizio Stirpe ha detto la sua in merito al campionato, che deve essere portato a termine una volta che saranno ripristinate le idonee sicurezze, anche spalmando l'anno in due campionati e traslando tutti i contratti di un anno. Non è d'accordo, con questa proposta, il presidente del Pisa Giuseppe Corrado, che, dalle colonne de La Gazzetta dello Sport, ha così parlato: "Non posso essere d’accordo né sotto l’aspetto sportivo e nemmeno per quello aziendale. Il campionato deve finire come è cominciato, anche a costo di arrivare a Natale. Dal punto di vista della gestione aziendale, poi, fare un campionato in due anni e pagando un anno di stipendio ai tesserati in due stagioni, non migliorerebbe i risultati economici. La disputa di un solo torneo, in due anni, genererebbe anche ricavi totali del valore un anno in due stagioni e, pertanto, costi e ricavi si compenserebbero senza generare positività. Occorrerà invece un accordo con i calciatori per contenere il costo in questa stagione e pensare ad un prossimo campionato di transizione che, su basi anche diverse (un solo girone di andata?), potrebbe anche iniziare alla fine del 2020 e chiudersi a giugno 2021. Giocare a porte chiuse non è affatto una mortificazione del calcio e creerebbe i presupposti per avere nuove opportunità dalle tv. Sarebbe una vera mortificazione, invece, per tanti appassionati, stare troppo tempo senza partite".