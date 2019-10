Rajkovic svincolato piace in B, ci sono Trapani e Salernitana

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

SportItalia riporta degli interessamenti dalla Serie B per Slobodan Rajkovic, ex difensore di Chelsea e Palermo. Nelle ultime ore sia Trapani che Salernitana hanno chiesto informazioni: in estate era stata la Lazio, intenzionata a girare il calciatore ai granata, a mettersi in contatto con l'entourage.