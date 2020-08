Reggiana, Gyamfi: "È una soddisfazione aver ottenuto la fiducia di questa storica"

Nuovo volto in casa Reggiana, quello di Bright Gyamfi, difensore ghanese classe 1996. Il giocatore, che ha salutato il Benevento, dove ha militato nell'ultima stagione, si è così espresso sulla sua nuova esperienza in Emilia Romagna: "È una soddisfazione importante aver ottenuto la fiducia di questa storica società e non vedo l’ora di conoscere il mister, lo staff tecnico e i compagni. Sono sicuro di trovare un ottimo gruppo e insieme avremo la capacità di costruire cose positive in questa stagione. Faccio dell’aggressività e della velocità le mie caratteristiche principali, proiettandomi a recuperare palle e supportare i centrocampisti in fase d’impostazione di gioco. Mando un grande saluto ai tifosi e alla città di Reggio Emilia: non vedo l’ora di entrate in contatto con questa bellissima realtà"