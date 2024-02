Ufficiale Reggiana, risolto in anticipo il prestito di Da Riva. Il centrocampista torna all'Atalanta

"AC Reggiana comunica ufficialmente che il centrocampista Jacopo Da Riva rientra all’Atalanta in seguito alla conclusione del prestito al club granata. La società ringrazia il calciatore per l’impegno profuso e augura le migliori fortune per il proprio futuro professionale".

Con questa nota il club emiliano ha salutato il classe 2000 che in questa stagione ha collezionato appena quattro presenze coi granata venendo condizionato da diversi problemi fisici. Il giocatore sembrava destinato al trasferimento al Cosenza, che però al momento non lo ha ancora annunciato, e dunque potrebbe restare in forza alla formazione Under 23 degli orobici.