Reggina, Bertoncini: "Promozione formalmente a tavolino, ma l'abbiamo meritata in campo"

Il difensore della Reggina Davide Bertoncini intervistato da Tuttoc.com ha parlato ai microfoni di Tuttoc.com della promozione in Serie B decisa ieri dal Consiglio Federale arrivata dopo un campionato a lungo dominato: “Aspettavamo la giornata di ieri da mesi. La decisione veniva continuamente rimandata, ieri finalmente è arrivata. L'intensità con cui è stata vissuta non è la stessa che ci sarebbe stata vincendola sul campo al Granillo. Diciamo che i messaggi di ieri sono stati più che altro una liberazione, da settimane eravamo sull'attenti, si parlava anche di dover disputare i play off. Abbiamo terminato il campionato in anticipo per fatti a noi estranei e credo che abbiamo meritato ampiamente sul campo la Serie B. Formalmente la promozione è a tavolino, ma in realtà non lo è per quello che abbiamo fatto in campionato visti i nove punti di vantaggio sulla seconda. - continua Bertoncini – Gallo? Il patron ha portato a Reggio questa nuova ventata di vitalità, ha risvegliato la città sia dal punto di vista calcistico che da quello economico. Ha in mente progetti importanti. Ha detto che voleva la B e l'ha conquistata. La sua ambizione lo potrà portare ancora più in alto. Po ci sono Taibi, che conoscevo dai tempi di Modena, e Toscano che ho conosciuto quest'anno e che ci ha insegnato l'unità di gruppo. È stato bravo a tenerci sempre sull'attenti per tutta la stagione, anche quando avevamo avuto una flessione dopo le vacanze natalizie. Poi abbiamo formato un grande gruppo con tanti giocatori che si sono messi in gioco nonostante non avessero nulla da dimostrare. La cosa più bella è che l'indisponibilità di uno diventava la grande occasione per un altro, tutti si sono fatti trovare pronti e tutti hanno dimostrato di poter essere titolari. Futuro? Ho ancora un anno di contratto e non mi dispiacerebbe rimanere. Qui a Reggio mi sono trovato benissimo e ho anche vinto, dopo la grande beffa col Piacenza".