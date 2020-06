Reggina, non solo Menez. Per l'attacco spuntano Charpentier e Asencio

Non c'è solo Jeremy Menez nei pensieri della Reggina per rinforzare il reparto offensivo in vista della Serie B. Secondo quanto riferito da Tuttosport infatti sta guardando in casa Genoa per due punte che si sono messe in luce in questa stagione rispettivamente ad Avellino e Cosenza. Il primo nome è quello di Gabriel Charpentier, classe '99, autore di sei reti in 15 presenze prima di un infortunio ora superato e nel mirino anche della Salernitana (con la supervisione della Lazio), il secondo invece quello di Raul Asencio, classe '98, cinque reti in 7 gare con la maglia rossoblù.