Reggina-SPAL 0-1, decide il gol di Castro. Rosso per Menez, Denis sbaglia un rigore

Successo di misura della SPAL sul campo della Reggina, decide la rete di Castro nel primo tempo. Padroni di casa in 10 dal minuto 23 per il rosso diretto e Menez. La formazione estense ne approfitta e passa in vantaggio, ma nella ripresa la squadra di Toscano ha una grande occasione per pareggiare i conti, ma Denis sbaglia dal dischetto. Nel recupero viene ristabilità la parità numerica con l'espulsione di Castro.

Reggina-SPAL 0-1 (31' Castro)