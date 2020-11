Reggina, Toscano sul rosso a Menez: "Forse l'arbitro era prevenuto nei suoi confronti"

vedi letture

Il tecnico della Reggina Domenico Toscano sui canali ufficiali del club calabrese è tornato sulla gara contro la SPAL soffermandosi sull’espulsione di Menez: “Una partita senza pubblico cambia le valutazioni, il contesto è diverso d quando lo stadio è pieno e noi dobbiamo evitare di mettere l’arbitro in certe condizioni. Gli arbitri si parlano nelle loro riunioni e studiano i calciatori, in questo caso forse il direttore di gara è partito prevenuto nei confronti di Menez, poteva magari redarguirlo. Vedere Jeremy distrutto e dispiaciuto ha dispiaciuto anche me più di lui, anche perché alla fine non credo abbia detto nulla di eccessivamente offensivo. - continua Toscano – La squadra comunque con l’uomo in meno ha tenuto il campo e meritava di più. Forse il nostro limite è che non riusciamo a giocare sporco come fanno altre squadre come appunto la SPAL”.