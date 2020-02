vedi letture

Robur Siena, stagione terminata per Ferrari e Baroni: circa 4 mesi di stop ciascuno

La Robur Siena deve fare i conti con l'infermeria, e la situazione non sorride ai bianconeri.

Con una nota ufficiale, infatti, il club comunica che il difensore Riccardo Baroni, infortunatosi alla spalla nella trasferta di Olbia, è stato sottoposto ad accertamenti anche per un problema all’anca sinistra, e gli stessi hanno evidenziato una lesione del labbro acetabolare e una condropatia femoro-acetabolare, con conseguente necessità di intervenire chirurgicamente in artroscopia: l’intervento già eseguito e perfettamente riuscito, con tempi di recupero stimati in 4 mesi.

Quattro-cinque mesi, invece, i tempi di recupero per il portiere Lorenzo Ferrari, sottoposto a intervento chirurgico di ricostruzione del crociato anteriore del ginocchio destro.

I due hanno terminato anzitempo la stagione.