Rosi: "Mai snobbato il Perugia. Qui per rimettermi in gioco"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il neo esterno del Perugia Aleandro Rosi è stato presentato quest’oggi alla stampa. Queste le sue parole: “A metà novembre ho sentito per la prima volta il Perugia, ma per problemi familiari non ero pronto a tornare, poi a fine mercato c’erano alcune opportunità dalla Serie A e ho atteso quelle, penso sia comprensibile. Non ho mai snobbato il Perugia e non devo essere io a presentare il blasone di questa piazza. Sono orgoglioso di essere qui. La mia condizione fisica è buona, ho corso tanto in questi sei mesi e mi sono allenato molto. Non vedo l’ora di entrare in campo e contribuire al bene di questa squadra. - continua Rosi come riporta Umbriaoggi.it - Mi rimetterò in discussione calandomi molto umilmente in questo campionato con la voglia di un ragazzo di venti anni e con l’esperienza che ho acquisito. Palermo? Stiamo preparando la partita come se fosse una gara normale. Vorrei esserci, ma decide mister Nesta”.