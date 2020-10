Salernitana, Anderson: "Contento di aver segnato, stiamo facendo molto bene"

Dopo la vittoria contro l'Ascoli, il giocatore della Salernitana Anderson, autore del gol decisivo, ai microfoni di DAZN ha detto: "Sono contento di aver segnato, penso che tutti oggi abbiano visto come la squadra ha giocato e lottato fino alla fine. Stiamo facendo bene: non dobbiamo pensare a obiettivi a lungo termine, ma partita dopo partita. La stagione scorsa è stata difficile, ho imparato tanto e per questo sono qua. Il mister ci sta trasmettendo tanta grinta, lui è sempre così, anche in allenamento. Dedico la rete a mia moglie e a tutta la mia famiglia che è in Brasile".