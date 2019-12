© foto di Carlo Giacomazza/TuttoSalernitana.com

Mister Ventura potrebbe essere costretto a rinunciare a Lamin Jallow per la sfida con il Cittadella. L'attaccante infatti si è fermato ieri per una botta al ginocchio, anche se, come riporta tuttosalernitana.com, ancora non è chiaro se il giocatore resterà fermo per scopo precauzionale.. Febbre, invece, per Gondo e Odjer, ma entrambi si accomoderanno in panchina e saranno a disposizione.