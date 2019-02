© foto di Nicola Ianuale/TUTTOmercatoWEB.com

Emanuele Calaiò a gennaio è sbarcato alla Salernitana, dopo la squalifica per una presunta combine e le tante promozioni dalla Serie B alla Serie A. L'attaccante abruzzese è intervenuto ai microfoni di Radio Deejay: "L'età c'è e non la possiamo nascondere, ma avevo una voglia dentro di giocare forte dopo quanto accaduto quest'estate. Volevo chiudere la mia carriera in una piazza importante come Salerno".