Salernitana, col Chievo Ventura sarà in panchina: annullata la squalifica

© foto di Nicola Ianuale/tuttoSALERNITANA.com

Sarà oggi in panchina mister Giampiero Ventura, che nel match contro il Chievo Verona guiderà la sua Salernitana: è stato infatti accolto il ricorso del club circa le due giornate inflitte al mister, che sono state tramutate in semplice ammonizione.

Questa la nota apparsa sul sito della FIGC: "La Corte Sportiva d’Appello Nazionale, riunita oggi a Roma, ha accolto il reclamo presentato dal tecnico della Salernitana Gian Piero Ventura annullando la giornata di squalifica inflitta all’allenatore dal giudice sportivo e rideterminando la sanzione in quella dell’ammonizione.

Ventura era stato squalificato “per avere, al 16' st, uscendo dall'area tecnica, assunto un atteggiamento provocatorio nei confronti della panchina avversaria”.