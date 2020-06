Salernitana-Cremonese, i convocati di Ventura: si rivede Cerci in avanti

vedi letture

Al termine dell'allenamento è stata diramata la lista ufficiale dei calciatori convocati da Giampiero Ventura per la sfida in programma lunedì alle ore 18.45 contro.la Cremonese. Out ancora il centrocampista Emanule Cicerelli e il lungodegente Valerio Mantovani. Rientrano in squadra Cerci, Heurtaux e Giannetti.

PORTIERI: Micai, Russo, Vannucchi;

DIFENSORI: Aya, Billong, Curcio, Jaroszynski, Karo, Lopez, Heurtaux, Migliorini;

CENTROCAMPISTI: Akpa Akpro, Capezzi, Di Tacchio, Dziczek, Kiyine, Lombardi, Maistro;

ATTACCANTI: Cerci, Djuric, Giannetti, Gondo, Jallow.