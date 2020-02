vedi letture

Salernitana, Djuric capitano decisivo. A Frosinone però potrebbe non esserci

Con sette gol nelle ultime otto partite è senza dubbio Milan Djuric il giocatore più in forma della Salernitana. Non è un caso infatti che quando il bosniaco è andato in rete la formazione di Gian Piero Ventura non abbia mai perso. Gli unici due stop nel periodo recente corrispondono, infatti, alle uniche due gare in cui l'ex Cesena non è andato in rete (2-1 dello Spezia e il 2-0 del Chievo).

Il centravanti e capitano dei granata, però, è da considerare a rischio per la gara del prossimo turno di campionato contro il Frosinone. Come riporta TuttoSalernitana.com, infatti, il giocatore è alle prese con un grosso ematoma sul piede, causato da un pestone, che non gli permette di correre regolarmente. Per questo sia oggi che domani verrà tenuto a riposo precauzionale in modo da accelerare il riassorbimento dell'ematoma stesso e dunque tentare di averlo per la sfida dello 'Stirpe'.