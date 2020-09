Salernitana, Dziczek rassicura i tifosi: "Mi sento meglio e tornero presto"

vedi letture

Un malore durante l'allenamento dello scorso 21 settembre, e tanto spavento per il centrocampista Patryck Dziczek: accasciatosi al suolo, il giocatore della Salernitana fu immediatamente soccorso dallo staff medico granata, e trasportato in ospedale per accertamenti: le sue condizioni sono poi migliorate, ma saranno ovviamente necessari nuovi esami prima di poterlo rivedere in campo.

A ogni modo, è stato il polacco, tramite il proprio profilo Instagram, a rassicurare tutti. Questo il suo messaggio: "Vorrei ringraziare tutti voi per i messaggi di supporto.

Ringrazio il personale medico e il mio medico della Salernitana per tutto quello che hanno fatto per me in questi giorni.

Un ringraziamento speciale va alla mia fidanzata per tutto ma soprattutto per avermi sopportato in questa esperienza.

Grazie !! Mi sento meglio e tornero presto!".