Salernitana, Fabiani: "Crediamo nei playoff, speriamo sia un finale di stagione corretto"

Angelo Fabiani, direttore sportivo della Salernitana, intervistato da Il Mattino, parla così della ripresa del campionato cadetto: "Saranno 10 giornate complesse, compresa la coda play off e play out. Gli orari sono tutti da stabilire: è probabile che se si dovesse andare in concomitanza con la serie A potrebbero esserci degli anticipi di qualche ora rispetto alla tabella di marcia. Ma queste sono situazioni che verranno dopo. Certamente sarà un finale di campionato anomalo. Si gioca a luglio ed agosto con partite ravvicinate, qualche problematica per i turni infrasettimanali costanti e continui… Ma c’è da fare un sacrificio che sarà utile per contenere questa problematica anche per gli anni futuri. Se non si fosse più giocato si sarebbe messo un punto, è stata messa una virgola e si riparte. Adesso tocca a noi cercare di contenere quanto più possibile i danni. Non ti puoi permettere passi falsi con 10 partite alla fine. Se hai un paio di battute d’arresto difficilmente riesci a recuperare. Qui se stecchi un paio di incontri sei morto. Sarà come una fase eliminatoria. Mi aspetto un vero e proprio furore agonistico fin dalla prima partita. Così come mi aspetto e mi auguro che sia un finale di stagione corretto”.