La Salernitana blinda i suoi calciatori migliori. Come riporta tuttosalernitana.com, il Catanzaro si sarebbe mosso, su precisa indicazione di mister Grassadonia, per Marco Firenze, tra i "pupilli" del mister, ma il club campano, anche al netto della volontà del giocatore che non vorrebbe scendere di categoria, lo ha giudicato intoccabile: di fatto una trattativa tramontata ancor prima di nascere.

Discorso diverso per Cedric Gondo, nel mirino dell'Avellino: gli irpini hanno avanzato la loro proposta, ma la trattativa è naufragata martedì sera, quando il giocare è sceso in campo contro il Pisa. Avendo già giocato una gara ufficiale in agosto con il Rieti, ha di fatto vestito le due maglie stagionali consentite dal regolamento e non potrà quindi vestirne una terza.