Salernitana, in arrivo Billong, Kiyine, Lombardi e Giannetti

Fonte: TuttoSalernitana.com

Jean-Claude Billong

© foto di PhotoViews

Jean Claude Billong (in foto) e Matteo Bianchetti in difesa, Sofiane Kiyine a centrocampo, Cristiano Lombardi e Niccolò Giannetti in attacco. La Salernitana è pronta a calare il pokerissimo e potrebbe annunciare cinque colpi di mercato nella tarda giornata di domani. Nel pomeriggio accelerata per il difensore centrale ex Benevento e Foggia, ma il suo arrivo non esclude quello di Bianchetti; mister Ventura, infatti, ha dichiarato di voler giocare con la difesa a tre e proprio per questo serviranno almeno sei elementi in quel reparto, soprattutto perchè Alessandro Bernardini potrebbe rescindere a breve e Valerio Mantovani salterà per infortunio parte della preparazione. A questo punto numericamente mancherebbero soltanto due dei sette innesti chiesti dall'allenatore in conferenza stampa e sono in corso riflessioni su Alessio Cerci. E' probabile che i 50mila euro in più richiesti non siano stati accordati perchè l'ex Roma non ha dato le giuste garanzie fisiche dopo mesi di inattività e un anno negativo a Verona. Un raffreddamento strategico o definitivo? Non è escluso che la società voglia aspettare agosto e investire quella cifra su un altro centravanti.