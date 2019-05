© foto di Nicola Ianuale/tuttoSALERNITANA.com

Lamin Jallow, attaccante della Salernitana, è stato una delle maggiori delusioni nella stagione della società campana. Per questo sarebbe tra i principali indiziati per lasciare la squadra nel corso della prossima estate. Sul suo conto avrebbe chiesto informazioni il Pescara, anche in virtù dell'ottimo rapporto tra i due presidenti Sebastiani e Lotito: ciò che pare certo è che la Salernitana non accetterà cifre inferiori a 800mila euro, ossia quanto è stato speso per acquisirlo. Lo riferisce TuttoSalernitana.com.